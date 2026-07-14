Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС.

Зеленський про 21-й пакет санкцій проти РФ

– Тиску на Росію має бути більше. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій, – повідомив президент у Telegram.

За його словами, все, чим Росія користується, щоб затягувати війну і бити по людях, має бути зупинено. Зокрема, це стосується компонентів – чипів, мікросхем, товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) збереться на позачергове засідання, щоб ухвалити 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Його метою є замороження стелі цін на російську нафту до настання дати її автоматичного перерахунку 15 липня.

Зараз дивляться

Вчора висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що у Брюсселі тривають переговори щодо 21-го пакету санкцій, однак остаточної згоди між державами-членами поки що немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.