ЄС має ухвалити 21-й пакет санкцій проти РФ, зволікати далі не можна — Зеленський
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС має вже цього тижня ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії.
- За словами глави держави, кожен день затримки дає Москві додатковий час, щоб підготуватися до нових обмежень.
- Зеленський наголосив, що санкції мають зупинити постачання компонентів, чипів, мікросхем і товарів подвійного призначення, які Росія використовує для війни.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС.
Зеленський про 21-й пакет санкцій проти РФ
– Тиску на Росію має бути більше. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій, – повідомив президент у Telegram.
За його словами, все, чим Росія користується, щоб затягувати війну і бити по людях, має бути зупинено. Зокрема, це стосується компонентів – чипів, мікросхем, товарів подвійного призначення.
Нагадаємо, у вівторок, 14 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) збереться на позачергове засідання, щоб ухвалити 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Його метою є замороження стелі цін на російську нафту до настання дати її автоматичного перерахунку 15 липня.
Вчора висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що у Брюсселі тривають переговори щодо 21-го пакету санкцій, однак остаточної згоди між державами-членами поки що немає.