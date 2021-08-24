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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Полиция установила, кто Порошенко облил зеленкой

Петро Порошенко

На Аллее Героев Небесной сотни возле станции метро Крещатик во время Марша защитников неизвестный облил зеленкой пятого президента Петра Порошенко. Полиция установила личность нападавшего.

Его задержали сразу после инцидента и доставили в Печерское управление полиции.

Им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. О мотивах его поступка не сообщается.

С ним проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ — Хулиганство.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Порошенко облили зеленкой

Пятого президента Украины Петра Порошенко 24 августа в центре Киева во время Марша защитников неизвестный облил зеленкой.

Его сразу задержали правоохранители. На видео из соцсетей — это молодой человек в черной одежде без всякой символики. Его руки вымазаны зеленкой.

Фото: Петро Порошенко

Источник: Нацполиция

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