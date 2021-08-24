На Аллее Героев Небесной сотни возле станции метро Крещатик во время Марша защитников неизвестный облил зеленкой пятого президента Петра Порошенко. Полиция установила личность нападавшего.
Его задержали сразу после инцидента и доставили в Печерское управление полиции.
Им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. О мотивах его поступка не сообщается.
С ним проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ — Хулиганство.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Порошенко облили зеленкой
Пятого президента Украины Петра Порошенко 24 августа в центре Киева во время Марша защитников неизвестный облил зеленкой.
Его сразу задержали правоохранители. На видео из соцсетей — это молодой человек в черной одежде без всякой символики. Его руки вымазаны зеленкой.
Фото: Петро Порошенко