Президент України Володимир Зеленський під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку порівняв організацію з супергероєм на пенсії.

Глава держави звернув увагу на те, що ООН останнім часом потерпає від критики. ООН не звертає уваги на актуальні проблеми, зокрема війну на сході України.

– Сьогодні ООН – як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може, ООН дещо згадає?

Зеленський наголосив, що ООН варто знову повірити у себе та згадав про важливі перемоги. Про те, як у 1981 році організація забезпечила понад 1 млрд людей питною водою. Про створення Загальної декларації прав людини, ЮНЕСКО, UNISEF, боротьбу з апартеїдом, забезпечення нужденних їжею тощо.

Президент України закликав “оживити” ООН та оновити статут. Він наголосив, що світ провалив іспит на коронавірус і на єдність.

Також Зеленський запропонував перенести засідання організації до “гарячих точок“, адже саме там можна усвідомити проблеми людства.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН проходить у Нью-Йорку. Для президента України це другий виступ – вперше він виступав на трибуні у 2019 році, а у 2020-му сесію провели у режимі онлайн через коронавірусні обмеження.

Цього року загальні дебати лідерів країн проходять з 21 до 27 вересня. Головні теми обговорень – пандемія та зміни клімату. До порядку денного також внесли питання окупації українських територій.