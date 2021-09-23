Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сравнил организацию с супергероем на пенсии.

Глава государства обратил внимание на то, что ООН в последнее время страдает от критики. ООН не обращает внимания на актуальные проблемы, в частности войну на востоке Украины.

— Сегодня ООН — как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром. А может, ООН кое-что вспомнит?

Зеленский отметил, что ООН стоит снова поверить в себя и вспомнил о важных победах. О том, как в 1981 году организация обеспечила более 1 млрд людей питьевой водой. О создании Всеобщей декларации прав человека, ЮНЕСКО, UNISEF, борьбе с апартеидом, обеспечении нуждающихся едой и тому подобное.

Президент Украины призвал “оживить” ООН и обновить устав. Он отметил, что мир провалил экзамен на коронавирус и на единство.

Также Зеленский предложил перенести заседание организации в “горячие точки”, ведь именно там можно понять проблемы человечества.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Для президента Украины это второе выступление — впервые он выступал на трибуне в 2019 году, а в 2020-м сессию провели в режиме онлайн из-за коронавирусных ограничений.

В этом году общие прения лидеров стран проходят с 21 по 27 сентября. Главные темы обсуждений — пандемия и изменения климата. В повестку дня также внесли вопрос оккупации украинских территорий.