Разумкова видалили з усіх чатів Слуги народу

Партія Слуга народу офіційно видалила зі своїх фракційних чатів голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, якого відсторонили 5 жовтня.

Відповідну інформацію він підтвердив під час брифінгу.

За словами Разумкова, він використовував ці чати більше для отримання необхідної інформації, аніж для спілкування з колегами у фракції.

Відсторонення Разумкова

Процедуру відсторонення Дмитра Разумкова з посади спікера було запущено 4 жовтня. Цей процес має завершитися протягом 10 днів максимум.

Наступного дня 240 депутатів проголосували за його відсторонення на пару днів. Рішення пояснювалося тим, що Разумков нібито відмовився ставити на голосування пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань на 5-8 жовтня, порушивши Регламент.

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У четвер, 7 жовтня, буде розглядатися питання про його відставку. За словами Разумкова, він не тримається за цю посаду, незважаючи на те, що хтось може думати інакше.