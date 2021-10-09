Конкурсна комісія повинна виконати свій обов’язок: Зеленський про обрання очільника САП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з затримкою конкурсу для обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Він заявив, що не почув адекватних пояснень, чому так сталося. Тому члени конкурсної комісії повинні виконати свою роботу.

– Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов’язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом, – написав він у Twitter.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов’язок, як належить. Для ???????? ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2021

Водночас в Офісі президента нагадали, що у системі антикорупційних органів особливу роль відіграє саме Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Адже від незалежності й фаховості її керівника залежить ґрунтовність розслідувань НАБУ та гідне представлення звинувачення у Вищому антикорупційному суді.

Зі свого боку Володимир Зеленський додав, що для діяльності конкурсної комісії з відбору нового очільника САП створені всі умови. Тому ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов’язань України.

9 жовтня свою позицію щодо ситуації висловили також США і Європейський Союз. Вони заявили, що розчаровані затримками в обранні керівника САП.

Наші міжнародні партнери закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Вони зазначили, що зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів.

9 жовтня мало відбутися чергове засідання комісії, яка обирає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але його не змогли провести через відсутність кворуму.

Конкурсний відбір на посаду нового очільника САП триває ще з січня цього року.