Єврокомісія спільно з українськими експертами вивчає різні сценарії задля достатнього постачання газу до України.

Про це під час 23-го саміту Україна – ЄС, який стартував сьогодні, 12 жовтня, в Києві заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Єврокомісія тісно співпрацює з Україною для того, щоб забезпечити спроможності постачання газу від країн-членів ЄС, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, одним із таких варіантів є можливість реверсійних потоків газу від Словаччини.

Разом із тим, Єврокомісія вивчає також можливості спільного зберігання газу.

– У вас є газосховища, тому ми будемо вивчати можливості використання газосховищ для спільного блага. Ми постійно підкреслюємо директиви, що енергобезпека повністю залежить від Північного потоку-2. Для Європейської комісії Україна залишається і має залишатися надійним транзитером газу, – наголосила президент Єврокомісії.

12 жовтня під час саміту Україна-ЄС сторони підписали низку спільних угод.

Так, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посол головуючої в ЄС Словенії в Україні Томаж Менцін та верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Крім того, підписали угоди про участь України в рамковій програмі з досліджень та інновацій Horizon Europe, а такж у програмі Creative Europe на 2021–2027 роки.