ЄС підтримав ідею України про стратегічний енергетичний діалог – Зеленський

Україна і ЄС домовилися на саміті 12 жовтня про запуск стратегічного діалогу з енергетичної безпеки Європи, повідомив на брифінгу за його підсумками президент Володимир Зеленський.

– Завершення будівництва Північного потоку-2 відкриває перед Україною нові виклики. Ми домовилися започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня між Україною і ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи, – вважає глава держави.

Зеленський повідомив, що обговорював з президентами Європейської ради та Єврокомісії можливість застосування третього енергетичного пакету санкцій проти Північного потоку-2, але це дискусія не на один день.

Напередодні про ідею створення стратегічного діалогу в сфері енергетики для протистояння газовому шантажу з боку РФ заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна спільно з ЄС мають виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи, яке охопить і транспортування газу, і синхронізацію українських електромереж, і виробництво відновлюваних джерел енергії.