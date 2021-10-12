ЕС поддержал идею Украины о стратегическом энергетическом диалоге – Зеленский

Украина и ЕС договорились на саммите 12 октября о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы, сообщил на брифинге по его итогам президент Владимир Зеленский.

– Завершение строительства Северного потока-2 открывает перед Украиной новые вызовы. Мы договорились положить начало стратегическому энергетическому диалогу высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, – считает глава государства.

Зеленский сообщил, что обсуждал с президентами Евросовета и Еврокомиссии возможность применения третьего энергетического пакета санкций против Северного потока-2, но это дискуссия не на один день.

Накануне об идее создания стратегического диалога в сфере энергетики для противостояния газовому шантажу со стороны РФ заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина совместно с ЕС должны выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, которое охватит и транспортировку газа, и синхронизацию украинских электросетей, и производство возобновляемых источников энергии.