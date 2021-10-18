Народні депутати викликають для доповіді у Верховній Раді міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Темою виступу очільника МОЗ у п’ятницю, 22 жовтня, повинна стати ситуація з коронавірусом у країні.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій.

Віктора Ляшка запрошено на годину запитань до уряду, яка традиційно проходить у парламенті в п’ятницю. Із такою пропозицією виступила віце-спікер ВР Олена Кондратюк.

Ляшко повинен розповісти про реалізацію карантинних заходів, вакцинацію населення проти Covid-19 та загалом про захист від пандемії.

– Була внесена пропозиція запросити на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я з інформацією: про результати запроваджених урядом України у 2021 році карантинних заходів, стан виконання плану вакцинації населення проти коронавірусної хвороби а також захист всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії, – оголосив спікер ВР Руслан Стефанчук.

Ця пропозиція знайшла підтримку більшості фракцій та депутатських груп.

Проте також лунали пропозиції запросити для доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з приводу опалювального сезону та тарифів.

Було вирішено, що після доповіді Ляшка в п’ятницю, 22 жовтня, буде виділено час для запитань до інших членів уряду, зокрема і до Шмигаля.

В Україні станом на 18 жовтня підтвердили 2 644 694 випадки коронавірусу, а за добу – 9 524. Серед них – 790 дітей та 122 медпрацівники.

Із 18 жовтня ще чотири області України перейшли до червоної зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Йдеться про Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області. Ще раніше, 15 жовтня, до червоної зони епіднебезпеки потрапила Херсонська область.

У МОЗ України припустили, що червону зону епідемічної небезпеки можуть запровадити і в інших областях.