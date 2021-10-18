Народные депутаты вызывают для доклада в Верховной Раде министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Темой выступления главы Минздрава в пятницу, 22 октября, должна стать ситуация с коронавирусом в стране.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций.

Виктора Ляшко пригласили на час вопросов к правительству, который традиционно проходит в парламенте в пятницу. С таким предложением выступила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

Ляшко должен рассказать о реализации карантинных мер, вакцинации населения от Covid-19 и в общем о защите от пандемии.

– Было внесено предложение пригласить на час вопросов к правительству министра здравоохранения с информацией: о результатах введенных правительством Украины в 2021 году карантинных мер, состоянии выполнения плана вакцинации населения от коронавирусной болезни, а также защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии, — объявил спикер ВР Руслан Стефанчук.

Это предложение нашло поддержку большинства фракций и депутатских групп.

Однако также звучали предложения пригласить для доклада премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу отопительного сезона и тарифов.

Было решено, что после доклада Ляшко в пятницу, 22 октября, будет выделено время для вопросов к другим членам правительства, в частности и к Шмыгалю.

В Украине по состоянию на 18 октября подтвердили 2 644 694 случая коронавируса, а за сутки — 9 524. Среди них – 790 детей и 122 медработника.

С 18 октября еще четыре области Украины перешли в красную зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Речь идет о Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Еще раньше, 15 октября, в красную зону эпидопасности попала Херсонская область.

В Минздраве Украины предположили, что красную зону эпидемической опасности могут ввести и в других областях.