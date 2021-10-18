Із 18 жовтня чотири області України переходять до червоної зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. Йдеться про Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області.

Рішення про запровадження у цих областях червоної зони ухвалили під час позачергового засідання комісії ТЕБ та НС.

Ще раніше, а саме 15 жовтня, до червоної зони епіднебезпеки потрапила Херсонська область.

Із 8 травня до 15 жовтня 2021 року жодна область не була у червоній зоні.

Із 18 жовтня суттєво посилює карантин Львів, хоча Львівщина наразі офіційно належить до помаранчевої карантинної зони. Серед запроваджених обмежень – скасування планових операцій у лікарнях.

Область також запроваджує низку обмежень, проте про планові операції наразі не йдеться. Зокрема, забороняється відвідування театрів, кінотеатрів та спортзалів без негативного ПЛР-тесту чи Covid-сертифікату. Такі ж документи необхідні для відвідування ресторанів, ТРЦ та сфери послуг. У Львові їх почнуть вимагати із 1 листопада, а в області – 25 жовтня.

Обмеження для червоної зони

У червоній зоні забороняється робота кафе, ресторанів, театрів, кінотеатрів, фітнес-центрів, басейнів та ринків. Не можна проводити масові заходи. Водночас обмеження не стосуються закладів, де 100% працівників та відвідувачів мають щеплення від коронавірусу або “свіжий” негативний результат тесту.

У цій зоні заклади освіти зможуть працювати очно за умови 100% вакцинації персоналу, в іншому разі вони мають перейти на дистанційну форму навчання. Це не стосується 1-4 класів.

Із 21 жовтня жителі червоної зони не можуть їздити автобусами, поїздами та літати літаками до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від Covid.

Також заборонено:

проведення масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, офіційних запланованих спортивних заходів без глядачів;

перебування на зупинках громадського транспорту, в підземних переходах, на території закладів охорони здоров’я без респіраторів або захисних масок, які закривають ніс та рот;

проведення планових госпіталізацій до лікарень, крім надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, вагітним, породіллям, новонародженим, зокрема, через ускладнений перебіг вагітності та пологів, та інших, де є значний ризик для життя чи здоров’я людей.

У червоній зоні зможуть працювати: заклади громадського харчування за адресною доставкою та навинос, салони краси за попереднім записом, фінансові установи, пошта, заправки, медичні та ветеринарні заклади тощо.