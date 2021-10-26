Вибори мера Харкова: місцеві виборчі комісії почали отримувати бюлетені

Харківська міська територіальна виборча комісія почала передавати бюлетені районним виборчим комісіям.

За даними громадської мережі Опора, місцеві ТВК вже уклали угод на придбання товарів та послуг для проведення позачергових виборів на суму понад 5 млн грн.

В Опорі зазначили, що в одній з ТВК відбулися зміни у складі комісії. Йдеться про Слобідську районну територіальну виборчу комісію.

Під час засідання комісії зареєстрували спостерігачів від шести громадських організацій та трьох кандидатів на посаду міського голови Харкова. Серед них – Ігор Терехов, Олександр Скорик та Михайло Добкін, від якого зареєстрували ще двох довірених осіб.

Дані про кількість бюлетенів з виборів мера на позачергових виборах планують оприлюднити на інформаційному стенді Харківської міської територіальної виборчої комісії.

Вибори мера Харкова заплановані на 31 жовтня. На посаду міського голови претендують 12 кандидатів.

Серед них – Олександр Скорик, Костянтин Немічев, Михайло Добкін, Дмитро Маринін, Ігор Терехов, Віктор Величков, Володимир Плетньов, Аліна Мустафаєва, Сергій Ряполов, Денис Ярославський, Валерій Говоров, Олександр Кондрусик.