Выборы мэра Харькова: местные избирательные комиссии начали получать бюллетени

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия начала передавать бюллетени районным избирательным комиссиям.

В Опоре отметили, что в одной из ТИК произошли изменения в составе комиссии. Речь идет о Слободской районной территориальной избирательной комиссии.

По данным общественной сети Опора, местные ТИК уже заключили соглашения на приобретение товаров и услуг для проведения внеочередных выборов на сумму более 5 млн грн.

Во время заседания комиссии зарегистрировали наблюдателей от шести общественных организаций и трех кандидатов на должность городского головы Харькова. Среди них – Игорь Терехов, Александр Скорик и Михаил Добкин, от которого зарегистрировали еще двоих доверенных лиц.

Данные о количестве бюллетеней по выборам мэра на досрочных выборах планируют обнародовать на информационном стенде Харьковской городской территориальной избирательной комиссии.

Выборы мэра Харькова запланированы на 31 октября. На должность городского головы претендуют 12 кандидатов.

Среди них – Александр Скорик, Константин Немичев, Михаил Добкин, Дмитрий Маринин, Игорь Терехов, Виктор Величков, Владимир Плетнев, Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Денис Ярославский, Валерий Говоров, Александр Кондрусик.