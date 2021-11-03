Руслан Стрілець тимчасово виконуватиме обов’язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Про кадрове рішення Кабміну повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

До 3 листопада Руслан Стрілець обіймав посаду заступника міністра з питань цифрових трансформацій у цьому відомстві.

Виконання обов’язків на Руслана Стрільця поклали після того, як 3 листопада Верховна Рада відправила міністра Романа Абрамовського у відставку.

3 листопада уряд також звільнив голову Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого та його заступника Віктора Канцурака.

Що відомо про Руслана Стрільця

Руслан Стрілець має чотири дипломи за спеціальностями Міжнародна економіка, Правознавство, Екологія та охорона навколишнього середовища, а також Публічне управління та адміністрування.

До того, як обійняти посаду заступника міністра, із 2019 до 2020 року Руслан Стрілець був заступником директора департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

Із 2007 до 2019 року працював на керівних посадах у Дніпропетровській області.

Джерело: Тарас Мельничук

Фото: Руслан Стрілець