Заберіть їх до себе: Данілов про пропозицію німців прийняти мігрантів в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на слова представника Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шмідта, який припустив, що мігранти з Білорусі могли б чекати розгляду заявок на притулок в Україні.

Данілов запропонував соціал-демократам розмістити мігрантів у себе. За його словами, дуже дивно, коли німці починають розповідати, як бути Україні у цій ситуації.

– У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти собі додому мігрантів, скажімо так по два, три, п’ять до себе, якщо мають місце у Бундестазі. У них там є кабінети. Хай їх беруть до себе і хай вони там перебувають. Чому це, з якого переляку ми маємо брати цих мігрантів до себе, – заявив Данілов під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

10 листопада експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід заявив про необхідність домовитися з Україною, щоб біженці з Білорусі перебували на її території на час розгляду заявки про притулок в ЄС.

Крім того, він розкритикував поведінку Польщі з біженцями, оскільки витіснення назад до Білорусі позбавляє їх шансу на подання заявки на отримання притулку.