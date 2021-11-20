Начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба не отримував письмової вказівки від президента України про перенесення спецоперації із затримання вагнерівців.

В інтерв’ю програмі Свобода слова Савіка Шустера колишній очільник ГУР детально розповів, що відбувалось в Офісі президента 23 липня 2020 року, коли дату операції перенесли.

Того дня Василь Бурба разом із заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибули до Офісу доповісти зміни в обстановці “щодо активного заходу”, однак до президента не потрапили.

Колишній очільник ГУР уточнює: 23 липня “не було такого, щоб президент до них не прийшов”. До глави держави вони прийшли самі, піднявшись на четвертий поверх Офісу президента.

– Ми не можемо без команди президента до нього зайти. Є помічники, є охорона. Від помічника я чітко отримав завдання спуститися на другий поверх і зайти до кабінету голови Офісу, – говорить колишній очільник ГУР.

За словами Бурби, їм повідомили, що з нами розмовлятиме голова Офісу (Андрій Єрмак, – Ред.).

– Ми провели розмову. Нас було троє: я, перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький і голова Офісу. Відбулася планова доповідь про зміни обстановки та про наступний етап. У зв’язку з тим, що голова Офісу був делегований президентом, я отримав вказівку про перенесення фінального етапу. Я отримав відповідь, що це вказівка президента. Людина, яка була делегована і перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента, – Василь Бурба.

На уточнювальне запитання запитання, екс-глави ГУР підтвердив, що письмової вказівки не було.