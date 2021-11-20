Начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба не получал письменного указания от президента Украины о переносе спецоперации по задержанию вагнеровцев.

В интервью программе Свобода слова Савика Шустера бывший глава ГУР подробно рассказал, что происходило в Офисе президента 23 июля 2020 года, когда дату операции перенесли.

В тот день Василий Бурба вместе с заместителем главы СБУ Русланом Баранецким прибыли в офис доложить об изменениях в обстановке “относительно активного мероприятия”, однако к президенту не попали.

Бывший глава ГУР уточняет: 23 июля “не было такого, чтобы президент к ним не пришел”. К главе государства они пришли сами, поднявшись на четвертый этаж Офиса президента.

– Мы не можем без команды президента к нему зайти. Есть помощники, есть охрана. От помощника я четко получил задание спуститься на второй этаж и зайти в кабинет главы офиса, – говорит бывший глава ГУР.

По словам Бурбы, им сообщили, что с ними будет разговаривать глава Офиса (Андрей Ермак, – Ред.).

– Мы провели разговор. Нас было трое: я, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий и глава Офиса. Состоялся плановый доклад об изменениях обстановки и о следующем этапе. В связи с тем, что глава Офиса был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента. Человек, который был делегирован и перед этим присутствовал, сообщил, что это команда президента, – Василий Бурба.

На уточняющий вопрос вопроса, экс-главы ГУР подтвердил, что письменного указания не было.