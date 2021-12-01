Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Слуга народу підтримує ідею прямих переговорів України з РФ – Арахамія

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Давид Арахамія

Фракція Слуга народу підтримує намір президента України Володимира Зеленського вести прямі переговори з Росією для закінчення війни на Донбасі.

Про це повідомив її голова Давид Арахамія. На його думку, риторика глави держави щодо цього питання абсолютно правильна.

– Вийде, не вийде – це дуже складний процес. Володимир Зеленський сьогодні заявив: якщо ми хочемо не імітувати цей процес, а займатися ним, потрібно прямо ставити питання Росії, сідати за стіл переговорів.

Якщо ж вони не роблять цього, а лише вдають, то війна продовжуватиметься. Тому, на мою думку, це абсолютно правильна риторика, – зазначив Арахамія.

Він додав, що до висновку про необхідність проведення прямих переговорів між Україною та Росією дійшли всі члени переговорної групи в нормандському форматі.

1 грудня під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе зупинити війну без прямих переговорів із Росією.

Він зазначив, що українська сторона не боїться прямого діалогу і не боїться прямої розмови з росіянами.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка