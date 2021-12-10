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Факти / Україна / Політика

Путін пообіцяв Байдену не продовжувати ескалації конфлікту – Зеленський

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Російська Фередація не буде продовжувати ескалацію конфлікту з Україною.

Про це 10 грудня в інтерв’ю в ефірі одного з телеканалів заявив президент Володимир Зеленський. У цьому його запевнив президент США Джо Байден.

– Росія запевнила США, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої держави. Мені здається, що це невеликий і некінцевий, але важливий результат. Про компроміси (з Джоном Байденом – Ред.) не говорили, – запевнив президент України.

Він також додав, що завдяки США Україна може отримати ще один майданчик для переговорів з Росією.

Водночас Володимир Зеленський назвав це “хірургічним моментом”, оскільки найважливішим залишається збереження Нормандського формату.

Фото: Офіс президента

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