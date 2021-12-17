Слідчі Держбюро розслідувань спробували вручити Петру Порошенку повістку з викликом на допит, але він проігнорував їх, сів у авто та поїхав у невідомому напрямку.

– Для встановлення всіх обставин кримінального провадження та ухвалення відповідних рішень працівники ДБР біля Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку, – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що слідчі ДБР спільно зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям так званих ДНР/ЛНР групою громадян України.

Йдеться про звинувачення у фінансуванні тероризму (частина перша та частина третя ст. 258-5), державну зраду (частини 1 ст. 111) та створення терористичної організації (частина 1 ст. 258-3).

– У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомлено про підозру одному з чинних народних депутатів і колишньому міністру енергетики, – уточнили в Держбюро.

Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що АП часів Петра Порошенка “могла відігравати ключову роль” в організації постачання вугілля з ОРДЛО.

Таку заяву також зробив голова СБУ Іван Баканов.

У рамках цього виробництва 12 листопада ДБР повідомило про підозру екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину. Його викликали на допит у цій справі, після чого суд дав дозвіл на затримання Демчишина.

Нагадаємо, 8 жовтня про підозру у цій справі повідомили нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під особистим зобов’язанням до 31 грудня.