Суд обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку у справі про держзраду. Його відправили під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Прокуратура просила відправити Віктора Медведчука у СІЗО із правом внесення застави у розмірі 1 млрд грн. Але Печерський районний суд Києва у задоволенні цього клопотання відмовив.

8 жовтня народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Його підозрюють у причетності до незаконного постачання вугілля з тимчасово окупованих українських територій.

Днями очільник СБУ Іван Баканов та генпрокурор Ірина Венедіктова оприлюднили аудіозаписи на підтвердження причетності Віктора Медведчука до так званих вугільних схем у 2014 році.

Експертиза підтвердила, що на записах саме він говорить про реалізацію незаконних схем із представниками російської влади.

За даними СБУ, за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України задля створення штучних перешкод у постачанні вугілля з Південно-Африканської Республіки.

Росія зрештою зірвала контракти з ПАР, щоб позбавити Україну можливості посилити енергонезалежність за рахунок закупівлі вугілля в республіки. Після цього країною прокотилася хвиля віялових відключень електроенергії.

Згодом, як стверджують в СБУ, Медведчук сприяв поверненню України до орбіти впливу РФ, організувавши незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.