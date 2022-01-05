На трасі М-06 Київ-Чоп у наступні роки в межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво будуть оновлені найбільш критичні ділянки.

Уже цьогоріч робота на ній розпочнеться з реконструкції обходу Житомира.

Про це у Facebook повідомив президент Володимир Зеленський, ділячись враженнями від поїздки з Києва до Буковеля.

Президент також анонсував завершення цьогоріч оновлення маршруту Дубно – Буковель. Із 329 км, за його словами, залишилось оновити 20 км. Це чотири окремі ділянки, ремонт яких розпочнеться навесні.

Паралельно буде зроблений під’їзд до Рогатина, який поки перебуває в жахливому стані.

Зеленський проїхав понад 700 км через п’ять областей і розповів, що така подорож дозволяє наочно оцінити результати ініційованої ним програми Велике будівництво.

Президент визнав, що ще не все зроблено і не всі дороги в ідеальному стані. Але запевнив, що не зупиниться, допоки всі дороги в Україні не будуть відремонтовані.

– Завдяки Великому будівництву подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими. І незабаром українці зможуть легко й приємно дістатися власним автомобілем і до гірськолижних курортів Карпат, і до узбережжя Чорного чи Азовського моря. Більше мандрувати й досліджувати нашу чудову країну, адже Україна того варта! – додав він.

Нагадаємо, що за два останні роки у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво в Україні оновили понад 14 тис. кілометрів доріг.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський