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Зеленський підписав закон про модернізацію вітчизняного виробництва

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зеленський підписав закон про модернізацію вітчизняного виробництва

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості.

За даними Верховної Ради, документ з проектом про внесення змін до закону Про публічні закупівлі повернули з підписом глави держави 12 січня 2022 року.

У грудні 2021 року народні депутати ухвалили відповідний закон, що передбачає встановлення вимог локалізації під час закупівель продукції машинобудування. Законопроект №3739 підтримали 323 посадовці.

Згідно з документом, вдосконалиться процедура публічних закупівель для певних груп продукції машинобудування завдяки встановленню обов’язкових вимог до локалізації виробництва та без порушення умов конкуренції на внутрішньому ринку.

Завдяки законопроекту галузь вітчизняного машинобудування отримає можливість для розвитку, оскільки низку переваг та пільг нададуть саме нашим, а не іноземним виробникам товарів.

У пояснювальній записці зазначили, що мета проекту – покращення економічного становища України, збереження наявних та створення нових робочих місць.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс президента

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