Зеленский подписал закон о модернизации отечественного производства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о создании предпосылок для стабильного развития и модернизации отечественной промышленности.

По данным Верховной Рады, документ с проектом о внесении изменений в закон О публичных закупках вернули с подписью главы государства 12 января 2022 года.

В декабре 2021 года народные депутаты приняли соответствующий закон, предусматривающий установление требований локализации при закупке продукции машиностроения. Законопроект №3739 поддержали 323 чиновника.

Согласно документу, усовершенствуется процедура публичных закупок для определенных групп продукции машиностроения благодаря установлению обязательных требований к локализации производства и без нарушения условий конкуренции на внутреннем рынке.

Благодаря законопроекту отрасль отечественного машиностроения получит возможность для развития, поскольку ряд преимуществ и льгот будут предоставлены именно нашим, а не иностранным производителям товаров.

В пояснительной записке отметили, что цель проекта — улучшение экономического положения Украины, сохранение существующих и создание новых рабочих мест.