Украина как можно скорее должна перейти к экономике военного положения — Шмигаль

Глава Правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начала размещать госзаказы на предприятиях для обеспечения критических потребностей государства.

Об этом Шмыгаль сказал в своем видеообращении.

По его словам, Украина как можно скорее должна перейти к экономике военного положения.

— Что со своей стороны делает Правительство, чтобы обеспечить скорейший переход на “военные рельсы”? Во-первых, финансовое обеспечение функционирования страны. Мы ведем переговоры со всеми международными организациями и странами по финансовой помощи, – сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что Европейский инвестиционный банк перенаправит в госбюджет Украины 639 млн евро.

Кроме того, Минфин уже выпустил первые военные облигации и в ближайшее время будет второй выпуск.

– Каждый, кто готов кредитовать Украину, наших военных, наших врачей, работников критической инфраструктуры может это сделать, приобретя военные облигации, – сказал Денис Шмигаль.

Также министерства получили разрешение от Кабинета Министров на открытие в Национальном банке четырех счетов, на которые будут зачисляться средства от физических лиц, организаций, компаний, международных финансовых организаций в фонд восстановления Украины.

– Государство уже начало размещать государственный заказ на предприятиях для обеспечения критических нужд. Речь идет не только об оружии. Речь идет о продуктах питания, о лекарствах, о топливе и других важных товарах, — отметил премьер.

А еще Правительство приняло решение об ограничении экспорта ряда социально важных товаров и сырья, из которого они производятся.