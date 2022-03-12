Україні відомо про усі плани та можливі провокації РФ – Буданов

Українська розвідка знає про усі плани РФ щодо можливих провокацій та дій на території України.

З такою заявою виступив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Буданов розповів, що російській армії просто не вистачає сил, їх план швидкого наступу провалився. 18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищено українськими війковими.

– 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких у росіян ніколи ще не було, – розповів Кирило Буданов.

Зараз країна-агресор починає проводити приховану мобілізацію в анексованому Криму, окупованому Донбасі та на території РФ. Також росія намагається залучити військових найманців з різних куточків світу. Переважно з Лівії та Сирії.

– Вони готують сирійські підрозділи для введення в Україну. Але не лише сирійські, Лівія теж може долучитись, – каже Буданов.

Кирило Бутанов також розповів про можливі ядерні провокації на території ЧАЕС.

– Ми знаємо про два варіанти. Перше масштабне підпалювання радіоактивних лісів. Друге артилерійський удар по ядерному сховищу. Звинуватять Україну, як завжди, – запевняє голова.

Попри все Кирило Буданов запевняє, що Україні відомі майже всі їхні плани. Щойно у великих кабінетах зароджуються ідеї – українська розвідка про них знає.