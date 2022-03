Оцінюю зустріч з Байденом у Варшаві зі стриманим оптимізмом – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про підсумки переговорів у Варшаві з президентом США Джо Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном і главою Пентагону Ллойдом Остіном.

За його словами, під час переговорів обговорили нагальні потреби української армії.

I assess my & @DmytroKuleba meeting with @POTUS,@SecDef,@SecBlinken with cautious optimism.Discussed urgent needs of #UAarmy.The President Biden said:”Ukraine has inspired the whole world”.Encouraging.We live in an era of Ukrainocentrism,but in mutual struggle with a common enemy

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022