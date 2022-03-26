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Факти / Україна / Політика

Оцінюю зустріч з Байденом у Варшаві зі стриманим оптимізмом – Резніков

Валентина Летяк редакторка стрічки
Оцінюю зустріч з Байденом у Варшаві зі стриманим оптимізмом – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про підсумки переговорів у Варшаві з президентом США Джо Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном і главою Пентагону Ллойдом Остіном.

– Я спільно з главою МЗС Дмитром Кулебою оцінюю зустріч з президентом США Джо Байденом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном зі стриманим оптимізмом, – написав він у Twitter.

За його словами, під час переговорів обговорили нагальні потреби української армії.

– Президент Байден сказав: Україна надихнула весь світ. Обнадійливо. Ми живемо в епоху україноцентризму, але у взаємній боротьбі зі спільним ворогом, – додав Резніков.

 

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори з президентом США Джозефом Байденом та іншими високопосадовцями, які відбудися сьогодні у Варшаві.

Він поділився двома основними меседжами, які почув від американського лідера – війна в Україні змінить XXI століття і США непохитно будуть з Україною в усьому до перемоги над Росією.

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Фото: УНІАН

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