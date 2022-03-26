Оцінюю зустріч з Байденом у Варшаві зі стриманим оптимізмом – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про підсумки переговорів у Варшаві з президентом США Джо Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном і главою Пентагону Ллойдом Остіном.

– Я спільно з главою МЗС Дмитром Кулебою оцінюю зустріч з президентом США Джо Байденом, міністром оборони США Ллойдом Остіном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном зі стриманим оптимізмом, – написав він у Twitter.

За його словами, під час переговорів обговорили нагальні потреби української армії.

– Президент Байден сказав: Україна надихнула весь світ. Обнадійливо. Ми живемо в епоху україноцентризму, але у взаємній боротьбі зі спільним ворогом, – додав Резніков.

I assess my & @DmytroKuleba meeting with @POTUS,@SecDef,@SecBlinken with cautious optimism.Discussed urgent needs of #UAarmy.The President Biden said:”Ukraine has inspired the whole world”.Encouraging.We live in an era of Ukrainocentrism,but in mutual struggle with a common enemy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про переговори з президентом США Джозефом Байденом та іншими високопосадовцями, які відбудися сьогодні у Варшаві.

Він поділився двома основними меседжами, які почув від американського лідера – війна в Україні змінить XXI століття і США непохитно будуть з Україною в усьому до перемоги над Росією.