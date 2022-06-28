На зміну Денісовій: комітет ВРУ затвердив кандидата на посаду омбудсмена

Червень, 28 в 12:25

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин підтримав кандидатуру депутата Ради Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена України.

– Члени Комітету затвердили висновок про відповідність кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченого Законом України Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають обіймання ним цієї посади, – сказано у повідомленні Комітету. після засідання.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що парламент може вже на найближчому пленарному засіданні розглянути питання призначення омбудсмена.

31 травня Рада проголосувала за звільнення з цієї посади Людмили Денісової. Висловлення недовіри Денісовій ініціювала фракція Слуга народу, яка зібрала понад сотню голосів для ініціювання розгляду питання.

Зараз дивляться

Людмилу Денісову звинувачують у відсутності результатів роботи, некомпетентності та поданні фактів про злочини російських військ в Україні, які лише шкодять репутації, адже їх не вдалося довести.

21 червня Стефанчук заявив, що запропонував призначити депутата Лубінця на посаду Уповноваженого з прав людини.

Дмитро Лубінець – юрист, а також депутат України VIII (від Блоку Петра Порошенка) та ІХ скликання. Пройшов у Раду у 2019 році як безпартійний самовисуванець у 60 округах (від Донецької області).

Він став членом депутатської групи За майбутнє, яка згодом трансформувалася в партію.