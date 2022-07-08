Липень, 08 в 15:00

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції наших військових на Дніпропетровщині та вручив їм державні нагороди.

Про це президент повідомив у Telegram.

– Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України”, – зауважив Зеленський.

Після чого особисто вручав військовим державні нагороди.

Зараз дивляться

Крім того, очільник держави відвідав Криворізький район, де також заслухав оперативну ситуацію та стан справ у військових частинах та підрозділах від командувача оперативного угруповання військ Каховка, бригадного генерала Михайла Драпатого.

– Міста, попри воєнний стан, мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками, – наголосив Володимир Зеленський.

Також президенту щодо функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодії комунальних підприємств з військовими, забезпечення Кривого Рогу харчами та медикаментами доповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Не менш важливою темою наради були проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі та створення умов для відновлення їхньої повноцінної роботи.

Раніше речник Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що російський ворог посилив свої підрозділи на Криворізькому напрямку.