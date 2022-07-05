Липень, 05 в 16:25

Російський ворог посилив свої підрозділи на Криворізькому напрямку.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Він зауважив, що російська армія усіма силами намагається просуватися на Луганщині, проте отримує опір від ЗСУ.

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Крім того, окупанти посилили примусову мобілізацію українців на захоплених територіях, щоб укомплектувати 2 армійський корпус ЗС РФ. А ще ворог не полишає спроб провести незаконні референдуми в окупованих населених пунктах.

– На Криворізькому напрямку окупанти посилюються шляхом переміщення до двох батальйонних тактичних груп повітряно-десантних військ із Бахмутського напрямку, – розповів Мотузяник.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ докладає всіх зусиль, щоб встановити контроль над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів.

Джерело: Media Center Ukraine