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Факти / Україна

Окупанти перекинули на Криворізький напрямок дві БТГ повітряно-десантних військ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

Російський ворог посилив свої підрозділи на Криворізькому напрямку.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Він зауважив, що російська армія усіма силами намагається просуватися на Луганщині, проте отримує опір від ЗСУ.

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Крім того, окупанти посилили примусову мобілізацію українців на захоплених територіях, щоб укомплектувати 2 армійський корпус ЗС РФ. А ще ворог не полишає спроб провести незаконні референдуми в окупованих населених пунктах.

– На Криворізькому напрямку окупанти посилюються шляхом переміщення до двох батальйонних тактичних груп повітряно-десантних військ із Бахмутського напрямку, – розповів Мотузяник.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ докладає всіх зусиль, щоб встановити контроль над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів.

ДжерелоMedia Center Ukraine

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