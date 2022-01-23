Росія хоче привести до влади в Україні проросійського політика – МЗС Британії

Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило інформацію про наміри Росії встановити проросійську владу в Україні на тлі планів російського військового вторгнення.

У британському МЗС зазначили, що потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв.

– У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера у Києві, тоді як Росія розглядає питання про вторгнення та окупацію України, – йдеться у повідомленні.

За даними Лондона, російські спецслужби підтримують зв’язки з багатьма колишніми українськими політиками. У цей список входять:

Сергій Арбузов , перший віце-прем’єр-міністр України у 2012-2014 роках, в.о. прем’єр-міністра у 2014 році

, перший віце-прем’єр-міністр України у 2012-2014 роках, в.о. прем’єр-міністра у 2014 році Андрій Клюєв , перший віце-прем’єр-міністр у 2010-2012 роках, керівник Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича

, перший віце-прем’єр-міністр у 2010-2012 роках, керівник Адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича Володимир Сівкович , колишній заступник голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України

, колишній заступник голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Микола Азаров, прем’єр-міністр України у 2010-2014 роках.

Зазначається, що деякі з них мають контакти зі співробітниками російської розвідки, які наразі беруть участь у плануванні нападу на Україну.

Очільниця МЗС Сполученого Королівства Елізабет Трасс заявила, що оприлюднена сьогодні інформація проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив влади в Україні, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля.

– Росія має припинити ескалацію, припинити свої кампанії з агресії та дезінформації і піти шляхом дипломатії. Як неодноразово заявляли Велика Британія та наші партнери, будь-яке російське військове вторгнення в Україну буде масштабною стратегічною помилкою з серйозними наслідками, – додала Елізабет Трасс.

У МЗС додали, що позиція Великої Британії щодо України залишається чіткою. Вони наголосили на однозначній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Своєю чергою, у російському міністерстві закордонних справ назвали заяву Лондона дезінформацією.

Телеканал CNN з посиланням на два джерела, що поінформовані з даними американської та британської розвідки, повідомив, що США мають таку ж інформацію, як і Велика Британія, щодо планів Росії встановити проросійську владу в Україні.

21 січня очільниця зовнішньополітичного відомства Великої Британії попередила Російську Федерацію про наслідки у разі нападу.

Джерело: МЗС Великої Британії