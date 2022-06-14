Червень, 14 в 11:48

Восьмий апеляційний суд Львова 14 заборонив партію Наші лідером якої є екснардеп Євгеній Мураєв. Мін’юст вважає партію проросійською.

Про це повідомляє рух Чесно з посиланням на представницю Мін’юсту, яка була присутня на засіданні.

Згідно з рішенням суду, майно партії Наші та всіх її осередків передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

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За інформацією руху Чесно, це вже четверта заборонена проросійська партія. Вожночас 14 червня суд розглядатиме справи щодо ще чотирьох партій, зокрема партії колаборанта Володимира Сальдо та щодо партії Наталії Вітренко.

13 червня восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив рішення щодо заборони діяльності проросійської партії Соціалісти. А 8 червня суд заборонив діяльність політичної партії Опозиційний блок.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні ще в середині травня цього року.

Джерело: Рух Чесно

Фото: Рух Чесно