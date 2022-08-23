Президент Польщі Дуда прибув до Києва на саміт Кримської платформи

Серпень, 23 в 10:15

23 серпня президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де планується його зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомила канцелярія польського президента у Twitter та оприлюднила фото з київського вокзалу.

– Під час візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньої співпраці, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na ????????, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Дуда також візьме участь у другому саміті Кримської платформи.

Кримська платформа – міжнародний формат переговорів, створений у 2021 році, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

Цьогоріч у ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Японії Фуміо Кісіда та генсек НАТО Єнс Столтенберг.