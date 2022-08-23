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Факти / Україна / Політика

Президент Польщі Дуда прибув до Києва на саміт Кримської платформи

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

23 серпня президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва, де планується його зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомила канцелярія польського президента у Twitter та оприлюднила фото з київського вокзалу.

– Під час візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньої співпраці, – йдеться у повідомленні.

 

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Дуда також візьме участь у другому саміті Кримської платформи.

Кримська платформа – міжнародний формат переговорів, створений у 2021 році, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

Цьогоріч у ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Японії Фуміо Кісіда та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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