Серпень, 23 в 8:00

Рік тому, 23 серпня, у Києві відбувся перший саміт Кримської платформи. Цей майданчик був створений за ініціативи України.

Його головна мета – домогтися деокупації Криму. Минулого року саміт організовували у Києві. Цьогоріч через повномасштабну війну РФ проти України захід відбудеться в онлайн-форматі.

Чого чекати від другого Кримського саміту і чому важливе його проведення – читайте у матеріалі.

Зараз дивляться

Здобутки першого саміту

У 2021 році участь у Кримській платформі взяли представники 46 країн. За підсумкам саміту вони підписали спільну декларацію.

Вона передбачає, що країни-підписанти не визнають незаконну анексію Криму Росією.

Крім того, країни-учасниці саміту підтвердили, що будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, як невід’ємної частини суверенної території України, не визнається і не визнаватиметься й надалі.

Вони підтвердили, що готові підтримувати тиск на Росію, щоб Україна могла відновити контроль над півостровом.

Підписанти документа пообіцяли:

використовувати відповідні механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних і регіональних організацій для вирішення проблем, пов’язаних з тимчасовою окупацією;

розглядати можливість застосування інших механізмів там, де це доцільно;

консультуватися, обмінюватися і координувати належним чином свої зусилля в межах міжнародних організацій, на міжнародних конференціях, форумах та інших заходах, де обговорюється тема Криму.

Очікування від цьогорічного саміту

Порівняно з минулим роком усі загрози, пов’язані з окупацією Криму, лише загострилися і стали реальністю.

Тому в Офісі Кримської платформи офіційно повідомили, що у фокусі уваги цьогорічного саміту буде використання окупованого Криму в повномасштабному вторгненні, яке РФ почала 24 лютого 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у другому саміті візьмуть участь близько 60 країн і міжнародних організацій, серед них близько 40 – на рівні президентів і прем’єр-міністрів.

Україна вже отримала підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Вищим буде і рівень учасників.

Також очільник МЗС наголосив, що цього року Кримська платформа стане справді глобальною. Її географія розшириться, зокрема, за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики.

Дмитро Кулеба переконаний, що саміт Кримської платформи є особливо актуальним зараз, на тлі повномасштабної війни. Він нагадав, що Росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії та дестабілізації всього світу.

– Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу. Той факт, що кількість учасників саміту Кримської платформи зросла більш ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму, – пояснив Кулеба.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вже анонсував, що цьогоріч саміт Кримської платформи буде особливим.

– Попереду Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається, – наголосив він в одному зі своїх відеозвернень до українців.

Поіменно учасників цьогорічної Кримської платформи не називають. Але вже відомо, що на саміті виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також відомо про участь генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович Бурич. Очікується, що вона розповість про підтримку, яку організація надає Україні, і торкнеться проблем дотримання прав людини у Криму.

Чому проведення саміту важливе?

Політолог Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV пояснює, що цьогоріч сама ідея Кримської платформи та її організаційна структура наповнюється новим змістом.

За його словами, це буде вже не просто майданчик дипломатичної боротьби за Крим, як це планувалося минулого року, коли головним завданням було привернути увагу до кримського питання.

– Зараз ситуація інша. Думаю, що ця тема набуває більш широкого контексту, оскільки на сьогодні є величезний ризик того, що РФ спробує не просто окупувати, а й, як і у випадку з Кримом, анексувати інші захоплені до і після 24 лютого українські території. Тому тема боротьби з російською окупацією набуває практичного змісту. Це вже не просто дипломатичний спротив, привернення уваги, інформаційна і політична координація, а обговорення практичної деокупації Криму та всіх окупованих територій, зокрема з використанням збройної сили, – говорить експерт.

Політолог додає, що цього року ситуація кардинально змінилася. Якщо минулого року першочерговим завданням було не дати забути про Крим, то зараз головне вистояти проти російської навали, не допустити розширення окупації і почати практичне обговорення питань деокупації, зокрема Криму.

– Зараз у нас з’являється шанс на воєнну деокупацію Криму, і ми маємо готувати наших міжнародних партнерів до цього. Безумовно, поки що ми це обговорюємо досить теоретично. Адже для того, щоб деокупувати навіть захоплені Росією території після 24 лютого, нам потрібно достатньо зброї, боєприпасів, продовження надання економічної допомоги, – пояснює експерт.

Разом з тим, на думку Володимира Фесенка, зараз необхідно пояснювати міжнародним партнерам, що нам потрібно не просто допомогти вистояти. На другому Кримському саміті варто наголошувати на тому, що світ має допомогти Україні виграти цю війну.

Саме виграш означає деокупацію всіх територій, включно з Кримом.

– Другий Кримський саміт ставить питання півострова у зовсім іншу площину. Нам потрібно переконувати партнерів, що Крим не є червоною лінією, як про це постійно каже РФ. Нам потрібно довести, що ми маємо шанс і можемо деокупувати півострів, якщо для цього буде достатньо військово-технічних можливостей, – переконаний експерт.

Володимир Фесенко наголошує, що Україна тим, що зараз відбувається в Криму, демонструє: вона може вести боротьбу на території півострова. Тим часом Росія змушена з цим рахуватися.

Адже нічого апокаліптичного не відбулося після українських ударів по деяких військових об’єктах окупантів у Криму.

– Ми повинні розпочати психологічний перелам на цьому саміті. Наших деяких європейських друзів, які ще побоюються Росії, потрібно підготувати до того, що деокупація Криму – це не теоретичне питання у далекому майбутньому, а питання близького часу. На мою думу, саме у цьому полягає важливість нинішнього саміту. Бо зараз вже замало просто обговоренння деокупації півострова.

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Де дивитися саміт

Другий саміт Кримської платформи в онлайн-форматі відбудеться 23 серпня. Захід відкриє президент України Володимир Зеленський.

Трансляція саміту буде доступна на офіційній сторінці платформи у Facebook і за посиланням на Youtube-каналі.