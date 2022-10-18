Ексголові ДФС Насірову оголосили підозру в мільйонних махінаціях із відшкодуванням ПДВ

Жовтень, 18 в 12:48

17 жовтня детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику в одержанні $5,5 млн та понад €21 млн хабаря за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

На момент вчинення злочину за офіційним курсом НБУ сума неправомірної вигоди становила 722 млн грн.

За даними слідства, протягом 2015-2016 років голова ДФС отримав $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад €21 млн за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 років. Тобто йдеться про Романа Насірова, який очолював податкову з травня 2015 року до березня 2017-го.

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За так звані послуги Роман Насіров отримував близько 20% від суми відшкодованого ПДВ. Ці кошти надходили на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії, підконтрольної тестю та раднику, та ще однієї компанії за кордоном, залученої радником.

Кошти переказувала компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

Частина суми хабаря – це кошти бюджетного відшкодування ПДВ, які конвертували в іноземну валюту.

– НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (зокрема комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені, – пояснили в бюро.

НАБУ збирали доказову базу у цій справі з 2017 року.

Дії Насірова та його радника кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

А власнику агрохолдингу заочно оголошено підозру у підкупі (ч. 4 ст. 369 ККУ). Він, до речі, наразі є також підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ ВіЕйБі Банк.

Нагадаємо, 3 березня 2017 року Кабмін усунув Романа Насірова з посади глави ДФС, а 31 січня 2018 року уряд звільнив його.

Ексголову ДФС підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень, через що державі завдано 2 млрд грн збитків. Відповідну справу слухають у ВАКС.

Фото: Роман Насіров