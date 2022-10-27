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Факти / Україна / Політика

Директор ЦРУ на початку жовтня зустрічався із Зеленським – CNN

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Директор ЦРУ на початку жовтня зустрічався із Зеленським – CNN
Фото: Depositphotos

На початку жовтня директор ЦРУ Білл Бернс таємно відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на офіційного представника США.

Окрім зустрічі з главою української держави Білл Бернс зустрівся і з іншими високопосадовцями України.

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– Перебуваючи там, він підтвердив прихильність США у підтримці України в її боротьбі проти російської агресії, зокрема йдеться про безперервний обмін розвідувальними даними, – сказало джерело в американському уряді.

Більше подробиць про подорож не повідомляється.

Зазначається, що поїздка Бернса може бути пов’язана із занепокоєнням щодо можливого застосування Росією ядерної зброї проти України.

Але водночас Бернс та інші офіційні особи США публічно заявили, що не бачать того, що Москва активно готується до такого кроку. Але ризик все ж таки є.

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Джерело: CNN
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