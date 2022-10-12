На застосування ядерної зброї Росією буде фізична відповідь – джерело в НАТО

Жовтень, 12 в 19:02

Війна в Україні – це суто захоплення чужої території. А ядерна зброя виступає як зброя стримування. Якщо російський диктатор Володимир Путін її використає, то порушить принципи стримування.

Про це у розмові з інтерв’юером сказало джерело в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

— Це (застосування ядерного удару Росією. – Ред.) змінить хід війни. Не просто хід війни, а фізичний хід війни. Я думаю, що і США і НАТО втрутяться мілітарно.

Джерело в НАТО додало, що в Альянсу немає сподівань щодо того, що Путіна хвилюватиме, чи він зашкодить екології, людям, тваринам, лісам.

Зараз дивляться

— Ми бачили Бучу, бачили Ізюм, Ірпінь, ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Все, що робиться – це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі. Це все класифікується як воєнний злочин.

9 жовтня представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що нещодавні заяви американського президента Джо Байдена про можливий “Армагеддон” пов’язані з постійними згадками главою Кремля Володимира Путіна про ядерний арсенал і не ґрунтуються на якихось конкретних подіях чи нових загрозах.

Він додав, що Білий дім наразі не бачить безпосереднього наміру РФ застосувати ядерну зброю.

Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус висловив думку, що США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять Чорноморський флот, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні.