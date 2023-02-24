Лютий, 24 в 11:38

Перша леді України Олена Зеленська оприлюднила емоційне звернення до річниці повномасштабної війни, розв’язаної Росією 24 лютого 2022 року.

У зверненні, оприлюдненому в соціальних мережах, Зеленська назвала 365 днів війни “роком, вкраденим у нашого життя, і роком вкрадених життів”.

Перша леді зазначила, що навіть день війни – це “смертельно довго”, оскільки вже в перший день повномасштабної агресії РФ загинули українці.

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– Навіть тиждень війни – вже непоправно багато. Бо вже в перший тиждень ракети та кулі загарбника вбили українських дітей. Місяць війни – це вже безкінечно боляче, бо в цей час агресор катував Бучу і Маріуполь. І ось цілий рік війни. Рік, вкрадений у нашого життя, і рік вкрадених життів. Точно не та дата, яку хочеться мати у своєму календарі, – зазначила Олена Зеленська.

Попри масштабну агресію, Україна встояла. Саме тому, за словами першої леді, Україна сьогодні відзначає рік стійкості та супротиву, під час якого наша держава змінила світ.

– Ми відзначаємо сьогодні інше. Не рік війни, а рік спротиву. Рік стійкості. Рік захисту, порятунку, взаємодопомоги. Рік людяності. Рік України, яка змінила та продовжує міняти світ. Рік нашої незламності, – наголосила Олена Зеленська.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Раніше сьогодні до українців звернувся президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що 24 лютого 2022 року стало найдовшим днем нашого життя та найважчим днем новітньої історії України, і наша держава обов’язково переможе.