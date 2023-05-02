Верховна Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом

Верховна Рада України визначила чинний у Російській Федерації політичний режим як рашизм, засудила його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні й людоненависницькі.

Про це йдеться у постанові №9101, оприлюдненій на офіційному сайті уряду, повідомив народний депутат України Павел Фролов.

– Постанова покликана засудити рашизм як ідеологію і практики, які лежать в основі державної політики РФ та містить заклик до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму, – йдеться у пояснювальній записці.

Постановою Верховна Рада засуджує рашистський режим російського диктатора Володимира Путіна як злочинний і звертається до міжнародної спільноти із закликом застосувати реальні заходи для притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ та об’єднати зусилля для подолання загроз від такого режиму.

Джерело : Верховна Рада

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