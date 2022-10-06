Жовтень, 06 в 18:59

У п’ятницю, 7 жовтня, буде оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2022 року. Її вручення відбудеться у важкий момент для світу: в Україні триває спровокована РФ повномасштабна війна – найбільша в Європі з часів Другої світової.

Хоча список номінантів не розкривається, побутує думка, що війна могла вплинути на остаточний вибір Нобелівського комітету в Осло (Норвегія). У попередні роки премія часто використовувалася, щоб привернути увагу до певних конфліктів або дати надію, коли світ переживав похмурі часи.

Зазвичай її присуджують людям та організаціям, “які принесли найбільшу користь людству”.

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Західні ЗМІ з посиланням на експертів виділили шортліст ймовірних претендентів, серед яких є і президент України.

Володимир Зеленський у списку фаворитів

Як зазначає американський телеканал CNN, лідер України Володимир Зеленський займає перше місце в списку фаворитів на отримання Нобелівської премії миру 2022 у багатьох букмекерів.

А деякі букмекерські контори також називають серед лідерів народ України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців, яке надає допомогу людям, котрі тікають від війни.

Американський журнал TIME також пише про Володимира Зеленського як про вірогідного претендента на премію. Журналісти посилаються на дані норвезьких законодавців та коефіцієнти букмекерів.

– Президент України Володимир Зеленський є фаворитом букмекерів на здобуття премії миру. Після повномасштабного вторгнення президента РФ Володимира Путіна до України 24 лютого Зеленський твердо залишався в Києві… Відтоді Зеленський неодноразово виступав проти дій Росії на світовій арені і закликав міжнародних союзників покарати Кремль за його агресію… Через понад сім місяців після початку війни і після того, як РФ спробувала анексувати частини України, Зеленський продовжує захищати країну, – пише TIME.

Про те, що президент України є одним із фаворитів на отримання Нобелівської премії миру-2022, свідчать котирування букмекерських контор.

Зокрема, букмекерська контора NicerOdds віддає перевагу саме Зеленському. На другому місці зараз – українське англомовне видання The Kyiv Independent.

На третьому місці – лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, а на четвертому – народ України. До п’ятірки потрапив і російський опозиціонер Олексій Навальний.

У десятці є Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Комітет захисту журналістів, Всесвітня організація охорони здоровʼя (за перемогу над пандемією коронавірусу), китайський економіст, уйгурський правозахисник Ільхам Тохті.

А ресурс Oddschecker зібрав дані онлайн-букмекерів, згідно з якими Володимир Зеленський – також серед лідерів.

Однак експерти в коментарі CNN заявили, що коефіцієнти букмекерів рідко є надійним орієнтиром для визначення переможця, оскільки вони схильні до перебільшення значущості актуальних подій. Експерти вважають, що нагорода, пов’язана безпосередньо з війною в Україні, є малоймовірною.

– Зеленський – військовий лідер, і те, що зараз відбувається, – це війна. Ви можете захоплюватися або не захоплюватися діями, які він робить, але йдеться про війну та збройний захист своєї країни… Якщо Зеленський чи хтось інший зможе зробити внесок у встановлення миру, тоді буде час визнати це величезне досягнення, – заявив директор Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру Ден Сміт.

Інші ймовірні претенденти на премію

Свій шортліст склав Генрік Урдаль – директор Інституту досліджень миру в Осло.

Він вважає, що Нобелівську премію миру цього року могли б отримати російський опозиціонер, критик Кремля Олексій Навальний, який зараз ув’язнений у колонії в РФ, а також лідер опозиції Білорусі, учасниця президентських виборів Світлана Тихановська.

До списку потрапили китайські активісти Натан Лоу та Агнес Чоу з Гонконгу, а також ув’язнений уйгурський правозахисник Ільхам Тохті.

Крім того, в списку є Міжнародний суд ООН, який 16 березня зобов’язав Росію повністю припинити воєнні дії в Україні, індійський громадський активіст Харш Мандер, організації, які діють у сфері прав людини: Група аналізу даних з прав людини (HRDAG, Сан-Франциско) та Центр прикладних ненасильницьких дій і стратегій (CANVAS, Белград).

Експерти не виключають, що Нобелівський комітет може звернутися до проблеми змін клімату та відзначити шведську екоактивістку Грету Тунберг.

Серед претендентів також називають: Управління верховного комісара ООН у справах біженців; ВООЗ; міністра закордонних справ Тувалу Саймона Кофе, який визначив своєю ключовою місією вирішення кліматичної кризи; сера Девіда Аттенборо – одного з найвідоміших у світі ведучих-натуралістів; журналістів-фактчекерів Пратіка Сінха та Мохаммеда Зубайра; уряд національної єдності М’янми.

Нобелівська премія миру – одна з п’яти премій, заснованих згідно із заповітом Альфреда Нобеля – шведського хіміка та благодійника.

Нобелівську премію миру присуджують з 1901 року. Лауреат отримує диплом, медаль та грошову винагороду.

На відміну від інших нобелівських нагород, премію миру вручають в Осло, а не в Стокгольмі, 10 грудня – в день смерті Альфреда Нобеля.

Джерело: NicerOdds, Oddschecker