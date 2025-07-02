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Україна не зможе обійтися без підтримки США у короткостроковій перспективі – Рютте

Марк Рютте
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна у найближчій перспективі не зможе обійтися без допомоги партнерів, зокрема Сполучених Штатів, у постачанні боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

— У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем ППО. Минулого тижня президент (Трамп) та президент Зеленський це обговорювали, особливо сфокусувавшись на протиповітряній обороні, — сказав Рютте.

Він зазначив, що підтримка України з боку європейських партнерів зростає й уже досягла 45 мільярдів доларів цього року, однак вона не є миттєвою, а українські сили не можуть обійтися без практичної підтримки США.

Зараз дивляться

— В інтересах США — не програти війну в Україні. Мати Росію на кордонах з Європою — це небезпека. Безпека Європи — це безпека США, все цілком взаємопов’язано, — наголосив генсек НАТО.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Пентагон тимчасово припинив постачання ракет Patriot і GMLRS Україні. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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