Україна та міжнародні партнери погодили Prosperity Framework — пакет економічного процвітання, який є частиною гарантій безпеки та майбутніх мирних угод.

Про це на брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань нацбезпеки заявив міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболев.

Він наголосив, що сьогодні в Україну приїхали радники з нацбезпеки 15 країн і також три інституції – Європейська Рада, Європейська Комісія і НАТО. Обговорювали Prosperity Framework – пакет процвітання для України.

Пакет Prosperity Framework

Олексій Соболєв зауважив, що останніми тижнями Україна разом зі США, Світовим банком напрацьовували документ, в якому йдеться, скільки необхідно капіталу для відбудови України і для того, щоб наростити економічний розвиток нашої держави. Це треба, щоб Україна була самодостатня і українці поверталися.

Також напрацьовували питання, де брати гроші. Це має бути приватний, публічний капітал.

— Наступні зустрічі будуть вже в Парижі у понеділок для того, щоб напрацювати детальний спільний план із США, з європейськими країнами, Канадою. Питання економічного є важливим для безпеки. Серед партнерів є консенсус, що для забезпечення економічного процвітання нам на наступні 10 років треба сконсолідувати близько $800 млрд, — сказав Соболев.

За його словами, до цієї суми входять кошти на компенсацію збитків фізичним особам, також на загальну реконструкцію України та на макрофінансову стабільність.

Як зауважив Олексій Соболев Канада, Норвегія і Британія готові долучатися до пакета економічного процвітання.

— Але найголовніше те, що в нас є консенсус з усіма учасниками: європейськими, американськими, публічними і приватними. Тому що важливу роль у формуванні цього пакету процвітання відігравала також команда інвестиційної компанії BlackRock, і ми будемо продовжувати працювати з приватними інституціями щодо внесків, на додачу до урядових, в цей великий пакет, — наголосив міністр Олексій Соболев.