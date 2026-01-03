Фінансові потреби України на наступні 10 років становитимуть близько $800 млрд для відновлення та економічного процвітання, однак не враховуючи витрати на безпеки.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час виступу на зустрічі з безпековими радниками західних держав, які приїхали з офіційним візитом до Києва 3 січня.

Свириденко про фінансові потреби України

Україна потребує величезних капіталовкладень, що мають стати частиною мирних угод, укладання яких готують разом із західними державами, наголосила Свириденко.

За її словами, це фінансування передбачено угодою про економічне процвітання, проєкт якої вже розроблений, але поки не оприлюднюється.

– Потреби фінансових інвестицій, необхідні для забезпечення економічного процвітання, є величезними. З сьогоднішньої перспективи, йдеться про $800 млрд на наступні 10 років, – сказала Свириденко.

Як пояснила прем’єр-міністерка України, ця сума не є остаточною, оскільки не включає значної статті витрат.

Проте вона дасть можливість забезпечити макрофінансову стабільність, відшкодування втрат, потреби у відбудові та фінансування необхідного економічного поштовху. Хоча не включає фінансування оборони, яке, як розраховує Україна, з часом знизиться за умови ефективних безпекових гарантій, стверджує Свириденко.

Прем’єр-міністерка окремо звернула увагу на потребу покрити фінансування дефіциту бюджету, забезпечити економічну стабільність та залучення інвестицій.

Навіщо Україні потрібно $800 млрд на 10 років

Міністр економіки України Олексій Соболев зазначив, що Prosperity Framework (документ, напрацьований спільно з представниками США, Світовим банком та МВФ) визначає потребу в залученні $800 млрд на наступні 10 років.

За словами віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки, ця сума передбачена на:

компенсацію збитків українцям;

масштабну реконструкцію та відновлення інфраструктури;

макрофінансову стабільність;

стимул для економічного розвитку (близько $200 млрд).

За словами Соболева, структура фінансування базується на поєднанні державного та приватного секторів.

Очікується, що уряди та міжнародні організації нададуть близько $500 млрд через грантові програми та пільгове кредитування, тоді як приватний капітал стане важливим доповненням.