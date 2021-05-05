Збитків на півмільйона гривень: СБУ викрила чиновника на розкраданні комплектуючих до зброї

СБУ викрила чиновника оборонного концерну на розкраданні комплектуючих до зброї.

Екс-заступник гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери, ім’я якого не уточнюється, привласнював і продавав оптичні приціли.

Комплектуючі відправляли нібито на ремонт. Та насправді – продавали.

Через це держава втратила півмільйона гривень. Організаторові схеми загрожує до п’яти років в’язниці.

Хабарництво на Сумщині

Служба безпеки України викрила на корупційній схемі АТ Сумиобленерго. Керівництво компанії незаконно вивело з активів 80 млн грн.

Адміністрація повинна була провести ремонтні роботи енергетичної системи регіону. Для цього підготували всю необхідну документацію.

Виявилося, що насправді було проведено лише 40% запланованих робіт. Однак кошти за їхнє виконання у повному обсязі перерахували на рахунки пов’язаних структур.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.