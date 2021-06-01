Як велика промисловість змінює сприйняття Донбасу

Вперше з 2014 року тимчасово підконтрольні території Луганської області перестають асоціюватися лише з війною та гуманітарною допомогою. На перше місце виходить інвестиційна привабливість регіону.

Цьому процесу сприяє нещодавнє рішення страхових компаній знову страхувати ризики під час ведення бізнесу на цій території. Це вже позитивно відбивається на інвестиціях у підприємства, що розташовані в Луганській області.

Журналісти телеканалу ICTV вирушили в місто Рубіжне Луганської області, щоб на прикладі одного населеного пункту розібратися, як зараз виживають і розвиваються великі промислові підприємства на Сході України.

Попри військові дії та близькість до лінії розмежування, великі містоутворювальні підприємства Рубіжного – Науково-виробниче підприємство Зоря, Рубіжанський картонно-тарний комбінат і виробничі цехи фармацевтичної компанії Мікрохім – вціліли, а разом з ними й сотні робочих місць для місцевих жителів.

Взагалі у цих підприємств велика та довга історія. Особливо це стосується Зорі, перші цехи якої були побудовані ще у 1916 році. Тоді це був Південний завод вибухових речовин.

У 2008 році через світову фінансову кризу підприємство опинилося на межі банкрутства. Однак Зоря встояла, змінила форму власності, розробила нову стратегію розвитку і знайшла інвесторів, які вклали кошти в реконструкцію і модернізацію виробництва.

Через сто років з моменту заснування Зорі – у 2017 році перезапустилося виробництво промислових вибухових речовин. Під час модернізації близько 70% всього обладнання було замінено на нове і станом на зараз саме тут виробляється 100% споживаного в Україні тротилу.

Наразі це одне з головних великих виробництв не лише у Рубіжному, а й в Луганській області. На ньому працює понад 1 500 співробітників. Підприємство також підтримує роботу соціально-громадських об’єктів у місті, серед яких дитячо-юнацька спортивна школа, дитячий літній табір Зоря, пляж, парк та база відпочинку.

– Я вже понад 10 років працюю на цьому підприємстві й хочу сказати, що тут повний соціальний пакет. Дуже багато соціальних програм. Скажімо, одна з моїх улюблених – це те, що я можу щороку оздоровлювати своїх дітей у дитячому таборі. Також є підшефна школа Зеніт, в якій діти безкоштовно можуть брати участь у спортивних заходах, відвідувати всі секції. Ще у нас є база відпочинку, ми з сім’ями любимо їздити відпочивати, – розповіла мешканка Рубіжного та співробітниця Зорі Наталія Клименко.

Попри конфлікт, що триває на Донбасі, регіон поступово приходить до тями, розвивається і демонструє позитивні економічні показники, переорієнтовуючись на західні ринки.

– Ми створили низку нових виробництв, які на сьогодні експлуатуємо, серйозно оновили структуру підприємства, розвинули науково-технічний центр, створили навчальний центр. Це великі капітальні витрати, але ці інвестиції дозволили значно підвищити ефективність роботи підприємства, дозволили вийти на нові ринки збуту, розширити асортиментну лінійку підприємства. У підсумку ми поступово, розвиваючи ринки, на сьогодні стали співпрацювати з понад 30 країнами в усьому світі. І це країни передові, це майже всі країни ЄС, Північна і Південна Америка. Це країни, куди постачати продукцію не тільки престижно – це доводить те, що ми конкурентоспроможні та маємо попит, – розповів генеральний директор Зорі Олександр Чернецов.

За його словами, головним двигуном успіху будь-якого підприємства є його колектив, якому також необхідно приділяти багато уваги, зокрема й підвищенню кваліфікації, і забезпечувати можливості для кар’єрного зростання. І такі умови на Зорі є, що підтверджують і працівники підприємства.

– Завод сучасний, тут постійно закуповується сучасне обладнання, удосконалюються методики аналізів продукції. Є можливість професійного росту і дуже радує, що не потрібно їхати з міста, щоб отримати хорошу роботу і гідну зарплату, – зазначила інженер-лаборант НВП Зоря Олена Карпенко.

У 2020 році підприємства Рубіжного приєдналися до розв’язання ще однієї проблеми, яка з’явилася у регіоні – пандемія. Зоря, Рубіжанський картонно-тарний комбінат і Мікрохім допомагали лікарням міста медикаментами, закупівлею медичного обладнання та всього, що було необхідно місцевим лікарям, щоб протистояти коронавірусу.

– На самому початку в нас не вистачало ні медикаментів, ні захисних костюмів. Зараз ми набагато краще підготовлені, але на початку епідемії нам активно допомагали підприємства, які за свої кошти закуповували костюми, апарати вентиляції легенів і так далі. Все це передавали у наші лікарні, де вже з їхньою допомогою медики рятували життя. Я хочу зазначити, що у нас в цьому плані була дуже плідна співпраця, і вона триває, – підкреслив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Так само активно у цьому протистоянні з поширенням Covid-19 брав участь фармацевтичний завод Мікрохім – ще одне велике підприємство регіону, яке забезпечує роботою 375 місцевих жителів.

– За останній рік ми створили 60 нових робочих місць. У цьому році наша компанія планує вийти на завершальний етап формування кардіологічного портфеля і комплексного підходу до терапії серцево-судинних захворювань. Мета нашої компанії – забезпечити доступ до сучасного лікування, зробити досягнення фармацевтики доступною в Україні, – зазначив генеральний директор Мікрохіму Ігор Погромський.

За його словами, позитивний вплив на розвиток справляло і нещодавнє рішення міжнародних компаній страхувати ризики, пов’язані з роботою у регіоні. Це повинно привернути нових інвесторів і допомогти в подальшому розвитку місцевих підприємств. Зокрема у сфері отримання нових міжнародних контрактів і договорів, а також їхньої пролонгації.

– Сьогодні Рубіжанський картонно-тарний комбінат спеціалізується на переробці вторинних ресурсів. У нас вже є контракти з Австрією, з Ізраїлем. Ми продовжуємо інвестувати у компанію. Минулого року вклали понад €6 млн в організацію роботи цього заводу, в нас у проекті – побудувати ще один завод з вироблення біогазу на базі очисних споруд. Ми також вже уклали контракт, який дозволить нам створювати енергонезалежність нашої країни, – розповів директор РКТК Геннадій Мінін.

Очолюване ним підприємство також є одним з основних у Рубіжному. В СРСР комбінат довгий час був недобудовою та запустився лише у 1991 році, так що це підприємство – ровесник незалежної України.

– Думаю, сьогодні потрібно більше думати про збереження цього регіону, його розвитку, примноження та збереження кадрового потенціалу, щоб молодь не виїжджала. Середня зарплата у нас сьогодні становить понад €500, податків сплатили за минулий рік понад € 10 млн, – додав Мінін.

Податки, які сплачують усі ці три підприємства – Науково-виробниче підприємство Зоря, Рубіжанський картонно-тарний комбінат і Мікрохім – сьогодні становлять близько 30% бюджету Луганської області.

Попри всі складнощі, з якими стикається область, саме за допомогою таких великих підприємств змінюється сприйняття регіону, який все менше асоціюється лише з війною і розрухою та все більше – з модернізацією, інвестиціями та розвитком.