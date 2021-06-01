Как крупная промышленность меняет восприятие Донбасса

Впервые с 2014 года временно подконтрольные территории Луганской области перестают ассоциироваться только с войной и гуманитарной помощью. На первое место выходит инвестиционная привлекательность региона.

Этому процессу способствует недавнее решение страховых компаний вновь страховать риски при ведении бизнеса на этой территории. Это уже позитивно отражается на инвестициях в предприятия, которые расположены в Луганской области.

Журналисты телеканала ICTV отправились в город Рубежное Луганской области, чтобы на примере одного населенного пункта разобраться, как сейчас выживают и развиваются крупные промышленные предприятия на Востоке Украины.

Несмотря на военные действия и близость к линии разграничения, крупные градообразующие предприятия Рубежного — Научно-производственное предприятие Заря, Рубежанский картонно-тарный комбинат и производственные цеха фармацевтической компании Микрохим — уцелели, а вместе с ними и сотни рабочих мест для местных жителей.

Вообще у этих предприятий большая и длинная история. Особенно это касается Зари, первые цеха которой были построены еще в 1916 году. Тогда это был Южный завод взрывчатых веществ.

В 2008 году из-за мирового финансового кризиса предприятие оказалось на грани банкротства. Однако Заря устояла, сменила форму собственности, разработала новую стратегию развития и нашла инвесторов, которые вложили средства в реконструкцию и модернизацию производства.

Через сто лет с момента основания Зари — в 2017 году перезапустилось производство промышленных взрывчатых веществ. В ходе модернизации около 70% всего оборудования было заменено на новое и по состоянию на сейчас именно здесь производится 100% потребляемого в Украине тротила.

На данный момент это одно из главных больших производств не только в Рубежном, но и в Луганской области. На нем работает более 1 500 сотрудников. Предприятие также поддерживает работу социально-общественных объектов в городе, среди которых детско-юношеская спортивная школа, детский летний лагерь Заря, пляж, парк и база отдыха.

— Я уже более 10 лет работаю на этом предприятии и хочу сказать, что здесь полный социальный пакет. Очень много социальных программ. Скажем, одна из моих любимых — это то, что я могу каждый год оздоравливать своего ребенка в детском лагере. Также есть подшефная школа Зенит, в которой дети бесплатно могут участвовать в спортивных мероприятиях, посещать все секции. Еще у нас есть база отдыха, мы с семьями любим ездить отдыхать, — рассказала жительница Рубежного и сотрудница Зари Наталия Клименко.

Несмотря на продолжающийся конфликт на Донбассе, регион постепенно приходит в себя, развивается и демонстрирует позитивные экономические показатели, переориентируясь на западные рынки.

— Мы создали ряд новых производств, которые на сегодня эксплуатируем, серьезно обновили структуру предприятия, развили научно-технический центр, создали учебный центр. Это большие капитальные затраты, но эти инвестиции позволили значительно повысить эффективность работы предприятия, позволили выйти на новые рынки сбыта, расширить ассортиментную линейку предприятия. В конечном итоге мы постепенно, развивая рынки, на сегодня стали сотрудничать с более чем 30 странами по всему миру. И это страны передовые, это практически все страны ЕС, Северная и Южная Америка. Это страны, куда поставлять продукцию не только престижно — это доказывает то, что мы конкурентоспособны и востребованы, — рассказал генеральный директор Зари Александр Чернецов.

По его словам, главным двигателем успеха любого предприятия является его коллектив, которому также необходимо уделять много внимания, в том числе и повышению квалификации, и обеспечивать возможности для карьерного роста. И такие условия на Заре есть, что подтверждают и работники предприятия.

— Завод современный, здесь постоянно закупается современное оборудование, совершенствуются методики анализов продукции. Есть возможность профессионального роста и очень радует, что не нужно уезжать из города, чтобы получить хорошую работу и достойную зарплату, — отметила инженер-лаборант НПП Заря Елена Карпенко.

В 2020 году предприятия Рубежного подключились к решению еще одной проблемы, которая появилась в регионе — пандемия. Заря, Рубежанский картонно-тарный комбинат и Микрохим помогали больницам города медикаментами, закупкой медицинского оборудования и всего, что было необходимо местным врачам, чтобы противостоять коронавирусу.

— В самом начале у нас не хватало ни медикаментов, ни защитных костюмов. Сейчас мы гораздо лучше подготовлены, но в начале эпидемии нам активно помогали предприятия, которые за свои средства закупали костюмы, аппараты вентиляции легких и так далее. Все это передавали в наши больницы, где уже с их помощью медики спасали жизни. Я хочу отметить, что у нас в этом плане было очень плодотворное сотрудничество, и оно продолжается, — подчеркнул глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Так же активно в этом противостоянии с расширением Covid-19 участвовал фармацевтический завод Микрохим — еще одно крупное предприятие региона, которое обеспечивает работой 375 местных жителей.

— За последний год мы создали 60 новых рабочих мест. В этом году наша компания планирует выйти на завершающий этап формирования кардиологического портфеля и комплексного подхода к терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Цель нашей компании — обеспечить доступ к современному лечению, сделать достижения фармацевтики доступными в Украине, — отметил генеральный директор Микрохима Игорь Погромский.

По его словам, позитивное влияние на развитие оказывало и недавнее решение международных компаний страховать риски, связанные с работой в регионе. Это должно привлечь новых инвесторов и помочь в дальнейшем развитии местных предприятий. В частности, в сфере получения новых международных контрактов и договоров, а также их пролонгации.

— Сегодня Рубежанский картонно-тарный комбинат специализируется на переработке вторичных ресурсов. У нас уже есть контракты с Австрией, с Израилем. Мы продолжаем инвестировать в компанию. В прошлом году вложили более €6 млн в организацию работы этого завода, у нас в проекте — построить еще один завод по выработке биогаза на базе очистных сооружений. Мы также уже заключили контракт, который позволит нам создавать энергонезависимость нашей страны, — рассказал директор РКТК Геннадий Минин.

Возглавляемое им предприятие также является одним из основных в Рубежном. В СССР комбинат долгое время был недостроем и запустился только в 1991 году, так что это предприятие — ровесник независимой Украины.

— Думаю, сегодня нужно больше внимания уделять сохранению этого региона, его развитию, приумножению и сохранению кадрового потенциала, чтобы молодежь не уезжала. Средняя зарплата у нас сегодня составляет более €500, налогов уплатили за прошлый год более €10 млн, — добавил Минин.

Налоги, которые платят все эти три предприятия — Научно-производственное предприятие Заря, Рубежанский картонно-тарный комбинат и Микрохим — сегодня составляют около 30% бюджета Луганской области.

Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается область, именно с помощью таких крупных предприятий меняется восприятие региона, который все меньше ассоциируется только с войной и разрухой и все больше — с модернизацией, инвестициями и развитием.