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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Як працюватимуть сервісні центри МВС на Трійцю і день Конституції – графік

Як працюватимуть сервісні центри МВС на Трійцю і день Конституції – графік

20 червня українці відзначатимуть День Святої Трійці, тож отримають довгі вихідні із 19 по 21 число.

Відпочиватимуть українці і на День Конституції – вихідні триватимуть із 26 по 28 червня.

У ці дні сервісні центри МВС, де ви можете отримати послуги з перереєстрації чи реєстрації авто, здати екзамен на водійське посвідчення чи отримати довідку про відсутність судимості, працюватимуть за святковим графіком.

Факти ICTV дізнались детальний графік роботи сервісних центрів МВС на Трійцю та День Конституції і готові розказати вам.

Графік роботи головного та регіональних центрів: 

  • 19-21 червня — вихідні дні, центри не працюють;
  • 22-24 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 18.00;
  • 25 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 16.45;
  • 26-28 червня — вихідні дні, центри не працюють.

Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС:

  • 19 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 15.45;
  • 20-22 червня — вихідні дні, центри не працюють;
  • 23-25 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 18.00;
  • 26 червня — центри працюватимуть із 09.00 до 16.45;
  • 27 – 29 червня — вихідні дні, центри не працюють.

Фото: МВС

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