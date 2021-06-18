20 июня украинцы будут отмечать День Святой Троицы, поэтому получат длинные выходные с 19 по 21 число.

Отдыхать украинцы будут и на День Конституции — выходные продлятся с 26 по 28 июня.

В эти дни сервисные центры МВД, в которых вы можете получить услуги по перерегистрации или регистрации авто, сдать экзамен на водительское удостоверение или получить справку об отсутствии судимости, будут работать по праздничному графику.

Факты ICTV узнали детальный график работы сервисных центров МВД на Троицу и День Конституции и готовы рассказать вам.

График работы главного и региональных центров МВД:

19-21 июня — выходные дни, центры не работают;

22-24 июня — центры будут работать с 09.00 до 18.00;

25 июня — центры будут работать с 09.00 до 16.45;

26-28 июня — выходные дни, центры не работают.

График работы территориальных сервисных центров МВД: