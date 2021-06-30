Вже 1 липня в Україні запрацює ринок землі, відкриття якого побоюються деякі українці.

З 1 числа громадяни зможуть вільно продавати свій земельний наділ, але до 2024 року – лише фізичній особі.

Попри переконування політиків, багато українців налаштовані досить недовірливо і скептично, адже впевнені, що усю землю можуть скупити за безцінь аграрні гіганти.

Факти ICTV розібрались, яким буде старт ринку землі в Україні, та чи варто боятись того, що паї почнуть продавати направо і наліво.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов впевнений, що у перші роки після відкриття ринку кількість угод про продаж землі буде мінімальною.

На думку експерта, це передусім пов’язано із недооціненою вартістю земель та процесом формуванням ціни.

– Не більше 5% від усього ринку землі скористаються такою можливістю в перші рік-два, – поділився своїми міркуваннями Горбачьов.

Також на продаж земельних наділів впливатиме врожайність, тож поспішати із цим власники не будуть.

– Я думаю, всі будуть дивитися ще по врожайності, ціна буде формуватися протягом року-двох, і поспішати продавати землю ніхто особливо не буде. Ті угоди, які будуть, вони будуть швидше випадковими. Великих змін у структурі виробництва через це ми не очікуємо, – розповів Фактам ICTV президент УЗА.

Микола Горбачьов зазначив, що Українська зернова асоціація підтримує закон про ринок землі в Україні, і вважає це перспективним цивілізованим шляхом регулювання відносин власника земель і компаній, які їх обробляють.

Однак радить не поспішати продавати земельні наділи, а продовжити здавати в оренду, оскільки гідна ціна на них іще не встановилась.

– Так, скажімо, земля в Європі і США коштує в десятки разів дорожче, ніж та ціна, яка сьогодні сформувалася в Україні. Тому краще отримувати орендну плату і чекати, поки ціна буде дійсно прийнятна для того, щоб її продати, – радить експерт.

Ключем до повноцінного і правильного функціонування закону Микола Горбачьов вважає судову реформу, щоб інвестори могли відчувати себе захищеними.

Через ці фактори на повну силу ринок запрацює не раніше, ніж через 10 років, запевняє президент УЗА.